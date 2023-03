"La dernière artiste soviétique" de Victoria Lomasko : mettre en avant ceux et celles qu’on laisse de côté

Elle commence son voyage en 2014 au Kyrgyzstan et se mêle à la population locale. Chez l’habitant, elle rencontre des familles qui s’ouvrent à elle. Recueillant les mots, captant les instants de vie, elle dessine ces femmes et hommes avec lesquels elle passe quelques moments, mis ainsi à l’honneur, eux et leurs histoires personnelles.

Elle répertorie aussi les rapports entre hommes et femmes. L’autrice s’attache à mettre en lumière des histoires qu’on ne raconte pas, des meurtres passés sous silence, des génocides non déclarés. Les paroles sont franches et retranscrivent de toute l’horreur subie, une dirigeante d’une organisation féministe de Géorgie raconte : "Je me souviens du visage du soldat qui me faisait face, avec ses yeux froncés pleins de haine. Les soldats bavardaient joyeusement de la façon avec laquelle ils nous avaient attaqués".

J'ai alors découvert que je pouvais parler de tous les phénomènes existants dans la langue des métaphores et des symboles. Voilà la véritable liberté de l’artiste

Quand elle retourne en Russie, c’est pour être la témoin de manifestations au moment des élections des député·es à la Douma (équivalent de l’Assemblée nationale en France). Victoria Loumasko y rencontre des manifestant·es qu’elle suit pendant toute la durée de la procédure de vote. Lors de ses entrevues, l’artiste n’a de cesse de se poser la question de savoir quelle est la vie politique à Moscou.