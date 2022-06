La dépouille de Lumumba sur les lieux de son décès

Des membres de la famille, des officiels et des Congolais se sont rassemblés ce lundi 27 juin pour une veillée hommage à Patrice Lumumba, le premier chef de gouvernement de l’ancienne colonie belge au Congo. Un mausolée a été construit au Haut-Katanga, dans l'est du pays.

C'est là que l'ancien Premier chef du gouvernement et ses deux compagnons, Maurice Mpolo et Joseph Okito ont été assassinés en 1961. Des assassinats perpétrés par un peloton de la gendarmerie-armée katangaise en présence de plusieurs ministres du Katanga en sécession et à la demande d'un officier mercenaire belge.