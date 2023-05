La dépendance des Européens vis-à-vis des Russes est "un cocktail entre la naïveté et la corruption", estime l’eurodéputé Raphaël Glucksmann

Assiste-t-on en ce moment au grand réveil de nos élites européennes ? Pour l’eurodéputé, Raphaël Glucksmann, invité de la Matinale ce jeudi 11 mai, nous sommes actuellement dans un entre-deux. Des initiatives sont prises, dit-il : "aujourd’hui, en Europe on prend des mesures pour protéger notre production, pour protéger nos démocraties aussi, contre les ingérences. Qu’elles soient russes ou chinoises, par exemple. On change de discours, on a conscience qu’en fait on sera dans un monde qui sera dangereux et qui exige de nous que nous prenions au sérieux nos propres questions de souveraineté, de sécurité. Mais, est-ce qu’on est prêt à aller jusqu’au bout ? Aujourd’hui ? Non."

Selon l’essayiste, "Aujourd’hui, on n’est pas encore prêt, par exemple, à faire face à ces grands intérêts européens qui ont fondé leur expansion et leur richesse sur les liens avec le régime communiste chinois. On n’est toujours pas prêt à changer nos pratiques commerciales et industrielles. On n’est toujours pas prêt, non plus, à comprendre que la guerre qui ravage l’Ukraine au moment où on se parle est une guerre qui nous vise aussi. Et qui a lieu aussi de manière hybride jusque chez nous."