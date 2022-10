La dépendance à l'égard des énergies fossiles compromet la santé des humains, selon une étude.

Or "la dépendance excessive et persistante vis à vis des combustibles fossiles aggrave rapidement le changement climatique" et elle "engendre des répercussions dangereuses pour la santé", souligne l'étude. De plus, la pollution liée aux énergies fossiles responsable d'un décès sur 5.

La montée des températures et les phénomènes météorologiques extrêmes (rendus plus probables par le changement climatique) laissent aujourd'hui près de 100 millions de personnes supplémentaires en situation d'insécurité alimentaire grave par rapport à la période 1981-2010, note Elizabeth Robinson, directrice du Grantham Research Institute à la London School of Economics, l'une des principales contributrices au rapport.

Par ailleurs, les décès liés à la chaleur ont augmenté de 68% entre 2017 et 2021 par rapport à 2000-2004 et l'exposition humaine aux jours à haut risque d'incendie a augmenté de 61% sur des périodes similaires.