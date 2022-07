La Dent de la Momie

Raphael Olszewski est également l'Éditeur en chef de la revue scientifique NEMESIS, revue open access gratuite pour les lecteurs et auteurs, fondée et soutenue par l’UCLouvain.

Au quotidien, le Professeur Olszewski s'occupe cliniquement de la chirurgie orale, de la réalisation et des protocoles de CBCT, de la consultation des douleurs oro-faciales, de l'enseignement et de la recherche scientifique. Il est responsable du laboratoire de recherche Oral and maxillofacial surgery Lab, OMFS Lab, pôle NMSK, Institut de recherche expérimentale et clinique, UCLouvain.

Ses principales activités de recherche actuelles sont le développement de l’Encyclopédie universelle clinique CBCT gratuite et accessible à tous les praticiens, le développement continu de la revue NEMESIS qui s'inscrit dans la philosophie de la Science ouverte (car la Science, et surtout les publications scientifiques, sont fermées au monde, car payantes) et la recherche interdisciplinaire sur la collection des momies égyptiennes des Musées Royaux d’Art et d’Histoire de Bruxelles.