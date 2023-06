La dent d’une créature préhistorique retrouvée dans l’épave du Titanic

Une dent de mégalodon, gigantesque requin préhistorique, a été retrouvée dans la plus célèbre des épaves. C’est grâce au scannage 3D du Titanic que l’objet a été localisé.

Non, ce n’est pas parce qu’un requin géant l’a attaqué que le Titanic a sombré. Ceci ne serait que le scénario d’un film de série B. La dent préhistorique fait en réalité partie d’un bijou, un collier en or dans lequel elle est sertie, et qui devait peut-être appartenir à une passagère de 1ère classe. De quoi presque nous rappeler le film de James Cameron.

Ce genre d’objet est assez inhabituel, car les fossiles, et encore moins les dents de requins, n’étaient pas les matières les plus recherchées pour créer des bijoux à l’époque.