La démolition reconstruction de l’ex-clinique Saint Joseph se précise

Pendant tout le mois d’octobre, les liégeois vont pouvoir se prononcer sur un important projet de réhabilitation et requalification du site de Saint-Joseph. Le promoteur Matexi a déposé une demande de permis. Il a déjà été autorisé à démolir l’ancien hôpital à condition de verduriser la zone si, dans les six mois qui suivent, la reconstruction n’a pas commencé, histoire de ne pas laisser s’installer un chancre, un terrain vague de plus.

L’idée, c’est de reconstruire, en plusieurs îlots cent quatre-vingts appartements, du moyen de gamme, avec une majorité de "deux chambres", et plusieurs "deux chambres avec coin bureau", une manière d’adapter l’offre de logements au télétravail. Une petite vingtaine de maisons unifamiliales sont prévues, parfois avec cinq chambres. La mixité sociale est une demande des autorités communales. Une nouvelle voirie va traverser le site du nord au sud. L’ancien couvent doit être réhabilité en bureaux, mais la chapelle devrait rester affectée au culte catholique.

Le groupe Matexi a soigné le côté vert du dossier, dont la densité d’habitats a été revue à la baisse par rapport aux premières ébauches, avec des toitures végétales, des replantations d’arbres à haute tige le long de la descente de Sainte-Marguerite. Les autorisations pourraient être délivrées au printemps, avant un chantier qui devrait s’étaler sur trois ans.