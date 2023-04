La démolition du CCN, une occasion de changer le visage du quartier Nord ?

C’est un bâtiment emblématique de Bruxelles qui est actuellement en train d’être démoli à proximité de la Gare du Nord de Bruxelles. Le CCN (Centre de Communication Nord) est ce grand bâtiment brun, emblématique du plan Manhattan, qui a transformé, dans les années 60 et 70, le quartier nord en quartier d’affaires.

Les autorités ont revendu le bâtiment à un promoteur privé, à charge pour ce dernier, de reconstruire à la place des immeubles mixtes, avec du commerce, du logement, des bureaux afin de transformer le quartier en un lieu plus habité et plus vivant. Mais le secteur associatif est très sceptique au vu de ce qui filtre des projets que la commune de Schaerbeek autoriserait sur le terrain.