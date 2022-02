La démolition de l’église de Lodelinsart va pouvoir se poursuivre. Un conflit entre la ville et la Région wallonne avait abouti sur la pose de scellés sur une église à moitié démolie. Apparemment, une solution a été trouvée. Le parquet a décidé qu’il classait l’affaire sans suite. Donc pas de passage devant le tribunal. Il reste l’infraction à régler entre la ville et la Région. Selon la nouvelle gazette ce matin, la ville devra s’acquitter de 10.000 eur d’amende.

On rappelle que le problème est très administratif. Le clocher menaçait de s’écrouler et la ville a dû prendre une mesure d’urgence pour le démolir. Le débat portait ensuite sur le caractère urgent ou non de démolir tout le bâtiment. La Région a aussi voulu souligner le manque d’entretien du bâtiment pendant de longues années. Bref histoire réglée. C’est une place et un parc qui devraient remplacer l’église avec un balcon qui offrira une vue sur la vallée.