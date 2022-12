La démolition de l’ancienne banque Fortis rue des Carmes à Namur a débuté

Le projet immobilier porté par la société Diversis prévoit également de l’espace pour du commerce, des professions libérales, une salle de fitness et également une salle de sport pour l’Institut de l’Ilon Saint-Jacques. "Notre école n’a pas de salle de gym. Nous devons nous rendre à Tabora, ça complique énormément les horaires, c’est compliqué pour l’encadrement des jeunes, c’est cher. On cherchait une solution" détaille Charles Malisoux, président de l’Ilon Saint-Jacques. Il est donc venu assisté au début de la démolition. "Nous sommes ravis. Le promoteur va construire spécialement pour nous une salle de gym et on va lui acheter. On verra comment l’équiper et si on peut également l’ouvrir aux clubs qui ont besoin d’une salle en soirée".