La démocratie peut-elle résister aux fake news et au populisme ?

Et son souhait a été exauçé, Mike Collins a été élu. Le 10e district de l’Etat de Géorgie est très largement républicain, il a été élu à plus de 64% des voix. Et il n’est pas le seul : selon le suivi exhaustif du Washington Post, 173 candidats qui nient le résultat de 2020 ont été élus à la Chambre. Une douzaine de sièges n’ont pas encore été attribués, mais ça signifie tout de même, qu’au total, on devrait être au-dessus des 60% de candidats pro-trump républicains élus à la Chambre.

Un chiffre important mais qui masque une autre réalité : miser sur des candidats aux vues extrêmes n’a pas toujours fonctionné.

C’est l’un des consensus des analyses post-midterms : des candidats plus traditionnels dans les swing states, les fameux états pivots, auraient certainement permis aux Républicains d’obtenir de bien meilleurs résultats à la Chambre et au Sénat.

Mais aussi, et surtout, dans certaines élections au niveau des Etats eux-mêmes. Les Etats-Unis sont un état fédéral, avec donc des gouvernements, des gouverneurs et des secretary of state, dont la mission principale est de s’occuper des élections. Vous imaginez le danger pour la démocratie en cas de victoire.

Sur les 10 candidats pro-trump à l’élection du secretary of state, 2 seulement ont été élus. Même constat pour les gouverneurs, qui disposent de beaucoup de pouvoir : 11 pro-trump ont été écartés. Une douzième est en passe de l’être.

Dans le fameux sondage du New York Times, même si 71% des sondés estimaient que la démocratie était en danger.

Dans les élections où ça compte vraiment, au Sénat, pour les postes de secretary of state, on a pu voir qu’un certain nombre d’électeurs, parmi les indépendants ou les républicains modérés, ont préféré écarter des candidats trop dangereux.

C’est l’une des conclusions qu’on peut tirer de ces midterms, c’est l’une des conclusions que tirent certains républicains, qui ne souhaitent pas voir Donald Trump se déclarer dès demain. Mais on peut constater qu’un vote de résistance est apparu dans certains coins des États-Unis, pour défendre une certaine idée de la démocratie.