La demi-finale du Concours Reine Elisabeth 2023 Chant en direct sur les plateformes de la RTBF

Les prestations des 24 candidats et candidates sont à vivre en direct sur Musiq3, La Trois et Auvio. Les sessions d’après-midi seront diffusées en différé sur La Trois vers 23h30, dans le prolongement des sessions du soir.

En direct sur Musiq3 et sur La Trois, Camille De Rijck commentera les prestations de la demi-finale, entouré de Céline Scheen et d’une invitée : le 24 mai, ils recevront Raphaële Green, une mezzo-soprano à l’aise dans tous les répertoires, qui a rejoint la scène de l’Opéra des Flandres, et le 25 mai, Isabelle Kabatu, finaliste du Concours Reine Elisabeth en 1992, cofondatrice d’un atelier lyrique pour aider les jeunes artistes.

Et fidèle à son habitude, Vincent Delbushaye récoltera à chaud les impressions des candidats en bord de scène.

Le 25 mai en fin de soirée, nous connaîtrons en direct les 12 finalistes retenus par le jury du Concours.