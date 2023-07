La demeure écossaise de Bob Dylan à vendre !

Une imposante demeure écossaise, située à Nethy Bridge, ayant appartenu à Bob Dylan est un vente pour 3,9 millions de dollars.

Celle-ci, achetée par Bob Dylan et son frère David, en 2006, n'a plus été habitée par la rock star depuis quelques années, notamment depuis la pandémie.

Avant la crise du Covid, Dylan et son frère avaient l'habitude de se rendre sur place durant quelques semaines sur l'année afin de se reposer dans le magnifique cadre des Highlands.

La description de la propriété a de quoi faire rêver, elle est "accessible par une allée privée bordée d'arbres accompagnée d'une aire de stationnement à l'avant. Cette propriété classée A a conservé de nombreuses caractéristiques et conceptions du propriétaire d'origine(...) Les caractéristiques internes sont superbes avec des cheminées en marbre de style Adam dans la plupart des pièces de réception, des plâtres magnifiquement détaillés sur les plafonds et les arcades ainsi que de superbes planchers et parements en bois."

Avis aux amateurs...