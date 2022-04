La démence, ça justifie l’euthanasie ?

La conversation se termine avec Suzanne à Sprimont : "Je travaille dans le milieu hospitalier et je dirais que la démence est au même titre que tout type de dégradation irréversible du corps. Je vois des patients atteints d’Alzheimer aller de plus en plus loin et dont le confort de vie personnel autant que pour la famille devient dur, autant physiquement que psychologiquement."

L’esprit aussi à son importance

"Personnellement, j’ai fait une demande d’euthanasie anticipativement et si je pouvais ajouter la cause de dégénérescence cérébrale, je continuerais. Par respect pour moi et pour mes proches. La limite, c’est lorsqu’on ne reconnaît plus ses proches et qu’on ne sait plus être propre."

Nous vous invitons à poursuivre le débat sur notre page Facebook "C’est vous qui le dites" et à revoir l’émission sur Auvio. Nous vous donnons rendez-vous du lundi au vendredi de 9h à 10h30 sur VivaCité et La Une pour trois nouveaux débats.