"La dégustation" avec Isabelle Carré et Bernard Campan : le film qui a ému Cathy Immelen

Le début du mois de septembre est plutôt calme, il n’y a pas de blockbuster ni de films spectaculaires. Ce qui laisse la place à des œuvres plus modestes mais qui méritent toute votre attention. C’est le cas de La dégustation, la sortie ciné de la semaine qui a ému Cathy Immelen au point de verser une petite larme dans la salle de cinéma. Mais que raconte ce film ?

La dégustation, c’est l’adaptation de la pièce de théâtre du même nom avec les mêmes comédiens : Isabelle Carré et Bernard Campan. Une comédie douce et amère qui raconte l’histoire d’un caviste et d’une infirmière, tous deux célibataires depuis longtemps, ils se rencontrent et vont petit à petit tomber amoureux mais chacun trimballe des douleurs d’échecs sentimentaux du passé. Des échecs de vie aussi, très marquants.

La première partie du film est plutôt comique avec toutes ces maladresses de la drague quand on est célibataire depuis longtemps. L’histoire devient plus touchante dans sa deuxième partie, quand les deux héros ouvrent leurs cœurs.

Si Cathy Immelen a versé une petite larme, c’est parce que le film évoque des sujets qui nous touchent nous ou nos amis : comment retrouver l’amour après 45 ans, comment accepter l’autre avec son bagage sentimental. Comment y croire encore quand on s’est déjà cassé la figure ?

Vous l’aurez compris c’est un film qui mérite d’être vu pour la douceur et la tendresse qu’il nous apporte.