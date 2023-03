La déforestation tropicale réduit considérablement les précipitations, selon une étude.

À l'aide de données satellites recueillies de 2003 à 2017 dans les régions tropicales de l'Amazonie, du Congo et de l'Asie du Sud-Est, M. Smith et ses collègues ont constaté que la déforestation à grande échelle perturbe le cycle de l'eau et entraîne une réduction significative des pluies, les pertes les plus importantes se produisant pendant les saisons humides. Les arbres rejettent en effet de la vapeur d'eau à travers leurs feuilles, ce qui peut provoquer des pluies localisées.

Des recherches antérieures sur la déforestation à petite échelle suggéraient cependant que la déforestation était susceptible, à l'inverse, d'augmenter les précipitations dans certaines régions.

Mais à grande échelle, il y a "moins d'humidité renvoyée dans l'atmosphère, ce qui réduit les précipitations".

Il appelle à accroître les efforts de conservation, les recherches ayant montré que la restauration de vastes forêts détruites pourrait en partie inverser le phénomène.