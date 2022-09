La déforestation aurait aussi des conséquences sur la qualité de l'eau que nous buvons.

Les forêts jouent un rôle-clé dans le cycle de l'eau. Elles filtrent et fixent les nutriments, condition sine qua non à la bonne qualité de l'eau. Moins il y a de nutriments contenus dans l'eau du réservoir, plus il est facile de la traiter pour la rendre potable. Mais les intenses épisodes de sécheresse et les incendies de forêt accentués par le changement climatique conduisent à la mort des arbres, ce qui les rend vulnérables aux parasites et donc aux maladies.

C'est notamment le cas en Allemagne, dans le massif du Harz, situé au nord du pays, qui a perdu 50% de sa couverture forestière entre 2015 et 2020 à cause d'épisodes de sécheresse prolongés. Or cette région allemande est aussi celle qui abrite le réservoir de Rappbode, l'un des plus grands du pays, qui approvisionne environ un million de personnes en eau potable.