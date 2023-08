La déflation menace la Chine, c'est plutôt une bonne nouvelle pour notre économie

C’est sans doute une information un peu inattendue, voire baroque, pour les consommateurs occidentaux: en Chine, l’inflation s’est tout simplement évaporée. Selon leur Bureau national des statistiques, l'indice des prix à la consommation a reculé de 0,3% dans le pays au mois de juillet. On évoque même l’imminence d’une véritable déflation, alors que, chez nous, la hausse des prix reste extrêmement vigoureuse. Sur la base de ses prévisions mensuelles, le Bureau fédéral (belge) du Plan prévoit en effet que "le taux d'inflation annuel devrait s'élever à 3,9% en 2023 et 3,4% en 2024, contre 9,59% en 2022 et 2,44% en 2021".

"Oui, il y a un risque de déflation en Chine"

La baisse de l'indice des prix à la consommation en Chine n’est pas vraiment une surprise pour les spécialistes. Ils s’y attendaient et, à vrai dire, tablaient même sur une baisse un peu plus marquée des prix. Quoi qu’il en soit, le mot "déflation" est sur toutes les lèvres même si, techniquement, on n’y est pas vraiment car, comme le rappelle Bernard Keppenne, chef économiste de CBC Banque, "il faudrait plusieurs mois successifs de taux d'inflation négatifs pour parler de déflation. Mais cette baisse de l’indice des prix à la consommation constitue tout de même un premier signal. Oui, il y a un risque de déflation en Chine. Il est peut-être utile de préciser que la déflation, c'est une baisse généralisée et auto-entretenue des prix. C'est un phénomène qu'on déjà a connu par le passé, le plus bel exemple étant sans doute le Japon".

L’impact du prix du porc sur l’inflation

Cela dit, la Chine a déjà été confrontée, elle aussi, à un épisode de baisse des prix. C’était au tournant de 2020 et 2021. L'effondrement des prix du porc – la viande la plus consommée en Chine – avait alors joué un rôle clé dans l’évolution de l’indice des prix. Hasard ou pas, la baisse de l’inflation en juillet est pour l’essentiel liée à la chute des prix alimentaires (-1,7 %) et, comme il y a trois ans, à la baisse des prix du porc. En revanche, les prix non-alimentaires restent stables tandis que les prix des services montent un peu (+1,2%). L’inflation sous-jacente – une mesure qui exclut l’impact des prix très volatils comme ceux de l’énergie ou de l’alimentation – est, elle, en hausse de 0,8%.

La consommation chinoise n’a pas redécollé

Tout cela offre un panorama assez complexe avec d’un côté, une baisse de l’indice des prix à la consommation et de l’autre une hausse de l’inflation sous-jacente. "Ce qui est clair, résume Bernard Keppenne, c’est que l’économie chinoise se caractérise actuellement par une atonie totale de la demande intérieure. Et cette demande intérieure extrêmement faible tire les prix vers le bas, ce qui oblige les entreprises à baisser leurs prix pour essayer de garder leur parts de marché". Dans ce contexte, les consommateurs n’ont pas besoin de se précipiter, il suffit – à leurs yeux – d’attendre encore un peu pour que les prix baissent encore. La recette parfaite pour enclencher une spirale déflationniste en bonne et due forme.

L’impact du ralentissement de l’économie mondiale

Quoi qu’il en soit, la demande intérieure (qui agrège notamment la consommation des ménages, les investissements des entreprises ou encore les dépenses des administrations publiques), n'a pas vraiment décollé après l'abandon de la politique zéro COVID en Chine alors que, dans le même temps, souligne Bernard Keppenne, "l’industrie chinoise, fortement tournée vers l’exportation, est confrontée au ralentissement généralisé de l'économie mondiale". De fait: les dernières statistiques du commerce extérieur chinois indiquent une chute de plus de 14 % des exportations chinoises; quant à l'indice des prix à la production, il s'est de nouveau contracté en juillet (-4,4%) pour le dixième mois consécutif, selon le BNS. C’est un indicateur important, car il mesure le coût des marchandises sorties d'usines et plus il baisse, plus les marges des entreprises sont sous pression.

Que va faire le Parti communiste chinois ?

Les dernières statistiques économiques chinoises sont mauvaises, c’est clair. Le recul de l’inflation "reflète la réalité de l'essoufflement de la reprise en Chine et la nécessité d'un plan de relance vigoureux pour stimuler une demande insuffisante", observe un analyste japonais cité par l’AFP qui ajoute que "nombre d'économistes préconisent un tel plan pour soutenir l'activité [économique]". Mais un autre analyste cité par l’AFP s’interroge : "Ces chiffres sont mauvais mais le sont-ils suffisamment pour pousser Pékin à prendre immédiatement de nouvelles mesures?", se demande-t-il. Pour le moment, en tout cas, les autorités s'en tiennent à des mesures ciblées et des déclarations d'intention favorables au secteur privé, notamment les grandes sociétés technologiques du pays.

Quel impact chez nous ?

L’évolution de l’indice des prix à la consommation en Chine n’intéresse pas beaucoup de consommateurs chez nous. C’est une erreur ! Car, oui, ce qui se passe là-bas peut effectivement avoir un impact non négligeable sur notre pouvoir d'achat… Pourquoi ? Parce que, comme le dit Bernard Keppenne, "nous allons indirectement importer cette désinflation chinoise". Comment? Tout simplement au travers des biens que nous achetons là-bas, jouets, petit électroménager, vêtements, etc. Mais il y a un autre élément sur lequel insiste le chef économiste de CBC Banque: "Nos économies ne vont pas être confrontés à une hausse globale des prix des matières premières qu’aurait nécessairement entraînée une reprise fulgurante de l'économie chinoise." L’acier ou le cuivre par exemple.

La Belgique pas totalement immunisée

Alors, immunisée, la Belgique ? En partie, oui, mais pas totalement tout de même… Car les déboires de l’économie chinoise vont avoir des conséquences négatives pour un de nos principaux partenaires commerciaux : "C'est effectivement une très mauvaise nouvelle pour l'Allemagne, réagit Bernard Keppenne, qui exporte énormément vers la Chine. Le ralentissement de l'économie chinoise est donc une très mauvaise nouvelle pour une industrie allemande qui est déjà en énormes difficultés."

Et c'est là qu'il pourrait y avoir un ricochet: les sous-traitants belges de ces industriels allemands vont sans doute devoir affronter des moments difficiles, tout comme beaucoup de sociétés belges qui exportent beaucoup là-bas. Mais, globalement, Bernard Keppenne ne s’attend pas à ce que la situation en Chine ait des conséquences négatives massives sur l’économie belge qui, dit-il, bénéficie d'un soutien important grâce à la consommation des ménages.