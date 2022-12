La défense sénégalaise résistera-t-elle à la fougue offensive anglaise ?

La défense sénégalaise n’a subi "que" 9 tirs cadrés mais Edouard Mendy, fautif sur le premier but néerlandais, s’est retournée à quatre reprises. Soit presque une fois sur deux. Les stats défensives du Sénégal ne sont donc pas rassurantes.



D’autant plus qu’en face, c’est une sacrée armada offensive qui se présente. L’Angleterre, c’est neuf goals en trois matches dont… huit ont été inscrits dans la surface. Les Anglais peuvent s’appuyer sur une belle force collective, le danger peut venir de partout avec six buteurs différents. Tout ça sans la contribution d’Harry Kane (51 buts en 78 sélections), auteur de quatre assists mais qui attend toujours de débloquer son compteur.



Avec Kane, Rashford, Sterling, Saka ou Foden, auteur du 100e but anglais en Coupe du monde, Gareth Southgate a l’embarras du choix. Il devra poser les bons pour éviter une désillusion face à un Sénégal prêt à créer la surprise. "Les équipes africaines ont envoyé un message fort, le Cameroun peut battre le Brésil et la Tunisie peut battre la France. Dans notre tête on se dit que le Sénégal va battre l’Angleterre", rappelle Régis Bogaert, l’entraîneur adjoint.



"C’est une équipe très fière, un grand esprit de compétition, avec une grande conviction au sein de l’équipe. On a parfaitement conscience de l’ampleur de la tâche qui nous attend", conclut prudent le sélectionneur anglais.