La Défense s'associe au Forem pour recruter des civils : 14 jeunes formés à la caserne d'Amay

Marine Eusden a 22 ans. Elle suit actuellement une formation pour occuper un poste administratif au sein de l'armée. Mais elle n'est pas militaire. "Quand on arrive ici, on croise pas mal de militaires, et puis au final, quand on rentre dans les bureaux, on s'aperçoit qu'il y a vraiment pas mal de civils" témoigne-t-elle. "Je ne cherchais pas principalement un travail car j'en avais déjà un de base. Puis j'ai vu que l'Armée recrutait, donc je me suis dit que c'était quand même l’État et que c'était une opportunité à saisir."

Comme Marine, les autres candidats sont tous âgés de moins de 25 ans et peu qualifiés. Ils ont tous été recrutés via le Forem qui collabore désormais étroitement avec la Défense. "Organiser cette action permet de mettre en visibilité les possibilités, les postes, et d'attirer des candidats potentiels qui n'y auraient même pas pensé" indique Mireille Herzet, directrice du Forem Liège-Huy-Verviers.

Cela va permettre aux militaires de retourner à leurs tâches premières

La Belgique se calque sur le modèle Allemand ou Néerlandais. Chez nos voisins, 1/3 du personnel employé dans les rangs de l'Armée n'a pas la formation de militaire. "Au départ, il s'agit de recruter des civils qui vont venir travailler à la Défense, qui vont prendre essentiellement des places dans le domaine du support, dans l'administratif, dans l'Horeca" explique le Commandant Eric Croquet. "Cela va permettre aux militaires qui sont sur ces postes de retourner à leurs tâches de militaires, et ça va nous aider aussi parce que nous sommes en manque de personnel, donc là on va récupérer des militaires sur les postes absolument nécessaires. Et puis, en même temps, ça va ouvrir la Défense au personnel civil. Nous sommes peut-être très rigoureux, très carrés, et le personnel civil apporte une autre façon de voir les choses."

La Défense projette d'engager plus de 400 civils en 2024.