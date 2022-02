La Défense recrute dans les centres commerciaux

La Défense a présenté lundi à Louvain-la-Neuve la campagne de recrutement d'un mois qui sera menée via des pop-up stores établis dans les centres commerciaux de l'Esplanade à Louvain-la-Neuve ainsi qu'à Shop Eat Enjoy à Wijnegem. Du 28 février au 31 mars, ces pop-up stores recevront toutes les personnes intéressées par des informations sur un métier au sein de l'armée, aux heures d'ouverture des deux centres commerciaux concernés. L'objectif est de mieux faire connaitre les possibilités d'emploi au sein de la Défense, qui indique disposer actuellement de 2.500 postes vacants, pour une centaine de profils différents.

Une expérience semblable avait été menée en 2020 à Wijnegem et à Liège, et elle avait permis aux recruteurs d'entrer en contact avec un peu plus de 2.000 jeunes, ce qui avait débouché sur plus de 330 rendez-vous pour aller plus loin dans la démarche de recrutement. Intéressant aussi pour la Défense, il y avait 52% de femmes parmi ces candidats potentiels, alors que les femmes représentent actuellement environ 10% des effectifs de l'armée. Pour les responsables, il convient d'accentuer cette présence des femmes, la Défense ne faisant pas de différences entre les sexes dans les tests, dans le métier au quotidien, dans le salaire ou dans les possibilités d'évolution de carrière.

Personnel féminin et techniciens

En ce qui concerne les profils recherchés, ils sont très larges: des titulaires du CEB aux étudiants qui ont obtenu un master, tous peuvent trouver des possibilités correspondant à leurs compétences et à leurs envies. La Défense souligne qu'elle propose aussi ses propres formations, gratuites pour celles et ceux qui les suivent.

Pour 2022, les thèmes principaux du recrutement sont le personnel féminin, et les techniciens. Avec des avions, des véhicules terrestres ou des navires à réparer ou entretenir, tous utilisant des technologies de pointe, les possibilités pour les techniciens ne manquent pas. "Ceux qui ne se voient pas travailler toute leur vie dans un atelier doivent savoir que chez nous, il y a des possibilités de bouger. Comme c'était le cas il y a quelques années, les techniciens ont suivi les avions en Jordanie, par exemple, explique l'adjudant-major Alain Mertens, directeur adjoint de centre d'information de Bruxelles.

En plus de cette campagne via les pop-up stores, la Défense recrute également dans ses centres d'informations provinciaux, et lors de Job Days ou encore d'événements (journées découvertes, session de chat, journée en mer de la Marine?) programmés en mars et en avril, dont le programme est consultable sur le site www.mil.be.