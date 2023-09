La Défense recrute : 4000 postes seront à pourvoir en 2024

La démonstration du jour, c’était un exercice d’intervention dans un espace fermé. Dans un bureau, des commandos se frayent un chemin. A l’extérieur, une autre équipe soigne des blessés. C’est le genre d’exercice qui plaît à ce futur soldat que notre équipe a rencontré et qui en est à son deuxième mois de formation. "On voit beaucoup de techniques sur des domaines très variés. Au niveau physique, c’est demandeur aussi", explique cet apprenti soldat.

Comme lui, 2500 soldats ont rejoint la Défense cette année. Et d’autres sont amenés à le faire en 2024.

L’an prochain, ce sont 2500 places pour les militaires du cadre actif, 460 postes vacants pour les membres du personnel civil et 1050 postes vacants pour les réservistes qu’il faudra remplir.

Avec les départs à la pension, l’armée a perdu 20% de ses effectifs en cinq ans. Puisque l’objectif est de faire passer les effectifs de 27.000 à 29.000 d’ici quelques années, il faut recruter.

Pour y arriver et susciter des vocations, la Défense doit convaincre. "Mon vrai défi, c’est de faire en sorte que le nombre de postulants reste suffisant", explique Thierry Esser, le Directeur général des Ressources humaines de la Défense. "La Défense doit s’ouvrir beaucoup plus à la société et être beaucoup plus présente dans la société", ajoute-t-il. "Nous voulons créer un chemin d’éveil des vocations", poursuit-il.