Ils sont 120 : 60 néerlandophones et 60 francophones. Des garçons et des filles. Ils ont une vingtaine d’années et rêvent de devenir officiers dans notre armée. Au Campus de Saffraanberg, près de Saint-Trond, ils préparent assidûment le difficile concours d’entrée de l’Ecole Royale Militaire. Là-bas, la Défense leur propose de participer à une année préparatoire. Une année difficile et exigeante, pour maximiser leurs chances de réussite au concours.