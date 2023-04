La Défense licencie un militaire namurois sympathisant de l’extrême droite

Les informations collectées et analysées par le SGRS à propos des affinités de B.R. avec l’extrémisme de droite constituent la base d’une enquête menée par un juge d’instruction et par le parquet fédéral, du chef de "menaces d’attentats terroristes". L’enquête est toujours en cours. Il n’est pas certain qu’elle débouche sur un procès. À ce stade, les investigations n’auraient pas révélé l’intention d’un passage à l’acte guidé par une animosité envers les institutions belges.

Selon les informations de la RTBF, le nom de B.R. ne figure d’ailleurs pas dans la banque de données commune gérée par l’OCAM (Organe de coordination pour l’analyse de la menace). Cette banque de données (BDC) reprend les personnes avec des conceptions extrémistes qui ont une intention de recourir à la violence.

Le cas du militaire a été évalué ("pré-enquête" de l’OCAM) mais il est apparu que les critères pour une inscription dans la BDC n’étaient pas rencontrés. "Cela ne veut évidemment pas dire qu’il n’est plus ou ne sera plus suivi dans le cadre de la stratégie contre le terrorisme et l’extrémisme", confie une source proche du dossier. Contacté, l’OCAM ne souhaite pas communiquer sur un cas spécifique.