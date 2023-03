La Défense israélienne lance un nouveau satellite espion

Le ministère israélien de la Défense a annoncé mercredi avoir lancé un nouveau satellite espion doté de capacités d’imagerie avancées.

La mise sur orbite du "satellite d’observation" Ofek-13 a été réalisée à partir d’une base de lancement dans le centre d’Israël, dans la nuit de mardi à mercredi, a indiqué le ministère dans un communiqué. "Nous continuerons de prouver qu’il n’y a pas de limites, même dans le ciel, pour la Défense israélienne et que nous continuons de renforcer ses capacités dans toutes les dimensions face à de multiples défis", affirme-t-il. Développé par le groupe public Israel Aerospace Industries (IAI), Ofek-13 doit être remis à Tsahal, l’armée israélienne, après une série de tests sur orbite, selon le communiqué.

"Ofek-13 est le plus avancé en son genre, avec des capacités d’observation uniques et permettra la collecte de renseignements par tous les temps et quelles que soient les conditions de visibilité", assure le communiqué, en faisant référence au radar à synthèse d’ouverture (SAR) dont il est doté. Israël a rejoint le club restreint des puissances spatiales en 1988 avec le lancement de son premier satellite Ofek ("Horizon" en hébreu).