La Défense distribue de nouvelles tenues de combat aux militaires

La Défense a entamé mercredi, sur la base militaire de Grobbendonk en province d’Anvers, la distribution des nouvelles tenues de combat au personnel des composantes terre, air et médicale de l’armée belge. L’opération concerne 25.000 militaires au total et durera jusqu’à l’été. Les anciens uniformes seront, quant à eux, collectés et recyclés dans la mesure du possible.

Une certaine effervescence régnait au sein du 29e Bataillon Logistique de Grobbendonk non seulement pour les militaires casernés sur le site mais aussi pour les hommes du 3e Bataillon de parachutistes qui ont été parmi les tout premiers à recevoir leurs nouvelles tenues. Un total de 450 hommes recevront leurs nouveaux uniformes en ce premier jour marqué également par la visite de la ministre Ludivine Dedonder.

L’ensemble des militaires à l’exception de la Marine recevront de nouvelles tenues dans les mois à venir. La défense, qui entend fonctionner de manière durable, a exhorté ses troupes à ramener les anciens treillis kaki "Woodland" afin que ceux-ci soient collectés et recyclés.

La nouvelle tenue constitue également une amélioration pour les femmes. ll existe maintenant une large gamme de tailles, tant pour les hommes mais également pour les femmes, ce qui n’était pas le cas auparavant.

La distribution se déroulera dans les casernes de tout le pays jusqu’à fin janvier. Une période de transition est toutefois prévue jusqu’à l’été 2023. On songe ici aux militaires actuellement en opération par exemple.