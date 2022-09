La défense des Diables Rouges inquiète toujours : "La succession de Kompany et Vermaelen est compliquée"

Aligné aux côtés d’Alderwereild et Vertonghen, Debast composait donc une défense 100% Pro League avec ses deux coéquipiers. Un trio défensif que Lancelot Meulewaeter voit mal être aligné en début de Coupe de Monde. "J’imagine bien les deux de Pro League mais plutôt accompagnés de Dendoncker. Il était la vraie réussite du rassemblement du mois de juin" justifie notre collègue RTBF Sport.

Et si tout le système défensif est uniquement jugé sur la défense à trois. La stabilité pourrait bien venir d’ailleurs. "N’oublions pas que nous avons perdu Kompany et Vermaelen, c’est compliqué comme succession. Ce système de jeu avec trois défenseurs n’aide pas à leur trouver des remplaçants. On doit trouver un équilibre plus haut sur le terrain. Je pense que les titularisations de Castagne et Meunier sur les flancs peuvent être importantes" souligne Frank Peterkenne.