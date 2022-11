La Défense capable de mobiliser à bref délai une "compagnie de protection" du territoire

La ministre a indiqué qu'une étude sera initiée dans ce cadre afin d'identifier les capacités qui devront pouvoir être mobilisées le cas échéant.

Le plan STAR (pour "Sécurité&Service, Technologie, Ambition, Résilience"), préparé par Mme Dedonder et approuvé cet été par le gouvernement et par le parlement, prévoit aussi la mise à la disposition, dans le cadre de l'"aide à la Nation", de moyens de génie, médicaux et logistiques et la création d'un "hub logistique".

Un montant de 112 millions d'euros est prévu pour le développement de ce hub logistique entre 2025 et 2031.

La Défense doit par contre mettre fin le 31 décembre à l'opération Spring Guardian (OSG) de sécurisation des sites nucléaires. En cours depuis 2017, elle mobilise, désormais uniquement en Flandre, au maximum une trentaine de militaires. Elle sera reprise en 2023 par la police fédérale.