La Défense belge va acquérir quatre nouveaux hélicoptères de sauvetage

Il prévoit aussi de nombreux achats d’équipements, comme quinze hélicoptères utilitaires légers (LUH) et de huit à dix hélicoptères lourds (HTH) pour remplacer les actuels Agusta A109 – une dizaine encore en service – et les quatre NH90 de transport tactique (TTH), de quatre nouveaux hélicoptères de recherche et de sauvetage (SAR), de cinq avions de soutien aux forces spéciales, de trois avions de transport légers, de deux drones MQ-9B SkyGuardian supplémentaires pour porter leur nombre à six.