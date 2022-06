La défense aux alouettes, 1re cape d’Onana, Batshuayi répond (encore) présent : les notes des Diables Rouges contre les Pays-Bas

Les Diables rouges ont connu une débâcle surprenante face aux voisins néerlandais ce vendredi soir au Stade Roi Baudoin. Ils se sont inclinés 1-4 dans cette rencontre pour le compte de la Ligue des Nations. Notre défense a peiné, beaucoup. Nos attaquants n’ont pas été beaucoup plus en réussite avec la blessure rapide de Romelu Lukaku. Nos maîtres à jouer Eden Hazard et Kevin De Bruyne n’étaient pas des plus inspirés. Michy Batshuayi a lui, encore une fois, marqué. Amadou Onana est lui désormais entré dans la liste des joueurs avec au moins une cape chez les Diables.

Habituellement plutôt bons élèves, nos Diables ont cette fois remis une copie bien pâle, et le bulletin est à la hauteur de leur prestation.

Retrouvez ici les notes données par notre panel de journalistes (Vincent Langendries, Benjamin Deceuninck, Lancelot Meulewaeter, Eby Brouzakis, Manuel Jous et Pascal Scimè) aux Diables rouges après leur prestation de la soirée.