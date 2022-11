La Défense appelle les militaires à donner leur sang

L'armée belge appelle les militaires du pays à donner leur sang pour que les banques de sang restent approvisionnées. Du sang provenant des banques de sang belges est parfois utilisé lors d'opérations à l'étranger.

Des centaines de militaires reçoivent chaque année des poches de sang belges à l'étranger, notamment lorsque le pays d'accueil ne peut fournir lui-même du sang de qualité équivalente aux normes belges. L'hôpital militaire Reine Elisabeth (HMRA) a ainsi envoyé 266 poches de sang à l'étranger en 2021, notamment lors de l'opération New Nero au Niger ou durant l'exercice Tropical Storm au Gabon.

La Défense et la Croix-Rouge collaborent depuis 2019 afin de garantir un approvisionnement de produits sanguins. Rode Kruis Vaanderen et la Croix-Rouge de Belgique livrent ces produits, font des analyses de sang et organisent des formations. En contrepartie, la Défense contribue à l'approvisionnement en sang en ouvrant ses portes aux collectes. Cette année, ce ne sont pas moins de 46 collectes de sang qui sont organisées dans 14 casernes.

"Selon la convention de collaboration, la Défense est prioritaire pour l'approvisionnement de sang, mais cela ne veut pas dire que nous sommes autorisés à donner entière priorité aux patients militaires en opération", explique France T'Sas, commandante à l'HMRA. "Les citoyens en Belgique ont aussi droit aux transfusions sanguines. De plus, la Croix-Rouge doit d'abord se soucier de ne pas tomber à court de sang. Nous avons à chaque fois besoin du sang le plus frais pour pouvoir l'amener en 24 heures par avion par exemple. Le sang prélevé habituellement peut en moyenne être conservé dans les 42 jours à une température comprise entre deux et six degrés. C'est à chaque fois un défi logistique pour respecter la chaine du froid."

Plusieurs collectes de sang ont également été organisées dans différentes casernes en 2023.