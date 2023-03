La deeptech ou comment l'agriculture peut espérer se transformer grâce à des innovations de rupture.

Présente au Salon de l'agriculture à Paris, l'entreprise est un exemple de cette génération de projets qui repoussent les limites technologiques et que l'on rassemble sous le terme "deeptech", "deep" signifiant "profond" dans la langue de Shakespeare.

Les entreprises concernées génèrent de nouvelles connaissances de recherches afin de mettre en place des solutions. "Elles permettent de répondre aux grands défis de la société. On ne se situe pas dans l'amélioration de quelque chose, on est disruptif", résume madame Lipuma.

Et de transposer son explication à son domaine de recherches : "Nous ne connaissons que très peu la vie des espèces présentes dans le sol. C'est une vraie inconnue. Non seulement on ne les a pas décrites mais on ne sait pas non plus les nommer. Il y a donc tout un pan de recherches à explorer dans ce domaine en ce qui concerne aussi bien les bactéries que les champignons".