"La Décision" : le souffle des enfants du monde à venir au Théâtre National

Accompagnés par l’acteur Jean-Baptiste Szézot dans le rôle d’un robot humanoïde, ces dix enfants rescapés tentent de faire groupe et d’affronter le monde et ses dangers. Même si au fil de l’heure de représentation, le spectacle ne fera qu’effleurer les grandes thématiques de société, le projet en lui-même mérite d’être salué, celui d’offrir un plateau à de très jeunes interprètes et d’éclairer leur parole.

Pour trouver l’harmonie, rien de mieux que la pratique de la musique de chambre. Sur scène, violons, violoncelles, trompette, bugle, hautbois, guitare, entrent en résonance dans les imperfections de ces musiciens en herbe. La proposition mêle la projection vidéo, le théâtre et la musique live.

Le metteur en scène Vincent Hennebicq au micro de François Caudron