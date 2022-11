La décision est tombée, Mariah Carey n’est pas LA reine de Noël

"All I Want For Christmas Is You" de Mariah Carey trône au sommet des palmarès depuis 1994, on ne vous apprend rien. Alors que son titre planétaire lui rapporte 2,5 millions de dollars chaque année et traverse les générations, il n’est plus temps pour la star de s’approprier le titre de "Reine de Noël" pour autant. Le coup dur !

La chanteuse voulait faire enregistrer son titre de "Queen of Christmas" à l’Office américain des brevets et des marques pour être la seule à l’utiliser. Cette histoire remonte déjà à l’année dernière, où elle avait déposé légalement plusieurs marques " Queen of Christmas ", " QOC ", " Princess of Christmas " et " Christmas Princess " pour 16 catégories de produits différents comme "des enregistrements, des vêtements, des parfums, des aliments, des boissons alcoolisées, des décorations et des masques " rapport iHeart Radio.

Après que Darlene Love et Elisabeth Chan se sont opposées publiquement, l’Office a tranché ce mercredi, Mariah Carey ne peut pas revendiquer l’exclusivité de ce titre.

Elisabeth Chan, l’auteur du disque " The Queen of Christmas " a immédiatement réagi à cette annonce pour le magazine Slate : "Noël est une période où l’on donne, pas une saison où l’on prend. Ce n’est pas bien qu’une personne tente de s’approprier et de monopoliser un surnom comme celui de reine de Noël à des fins purement capitalistes".

Après tout, Mariah Carey n’est qu’une reine parmi tant d’autres. D’ailleurs, elle pourrait même collaborer avec son amie Millie Bobby Brown très bientôt…