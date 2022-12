"La débâcle" de Veerle Baetens sélectionné pour le Sundance Film Festival

Le premier long métrage de Veerle Baetens, "La débâcle", a été sélectionné dans la catégorie World Cinema Dramatic du Sundance Film Festival, qui se déroulera du 19 au 29 janvier à Salt Lake City, dans l'Utah (États-Unis), a annoncé mercredi l'Institut Sundance, qui organise l'événement.

C'est la première fois depuis 2016, avec "Belgica" de Felix van Groeningen, qu'un film flamand est projeté en compétition dans ce festival, rapporte le fonds audiovisuel flamand.

La première de "La Débâcle" aura lieu à Salt Lake City sous le nom de "When It Melts". Onze autres films ont été nominés dans la catégorie World Cinema Dramatic: "Animalia", "Bad Behaviour", "Girl", "Heroic", "MAMACRUZ", "Mami Wata", "La Pecera", "Scrapper", "Shayda", "Slow" et "Sorcery".