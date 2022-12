La date du retour à l’entraînement au PSG de Lionel Messi est connue

Lionel Messi, vainqueur de la Coupe du monde avec l’Argentine il y a neuf jours, sera de retour à l’entraînement avec le Paris SG "le 2 ou le 3 janvier" a annoncé son entraîneur Christophe Galtier mardi.

"Leo (Messi) a fait un très grand mondial, de par sa victoire. Il a dû rentrer en Argentine pour les célébrations, et on a décidé qu’il allait couper jusqu’au 1er janvier", a indiqué Galtier en conférence de presse à la veille du match de reprise du PSG en L1 face à Strasbourg. "Il va venir nous rejoindre soit le 2 soit le 3 (janvier), pour pouvoir reprendre la compétition avec nous", a-t-il précisé. "Il aura eu entre treize et quatorze jours de récupération."

L’Argentin, double buteur en finale du Mondial le 18 décembre face à la France, ne rejouera donc pas au plus tôt avec le PSG en Ligue 1 avant la réception d’Angers le 11 janvier lors de la 18e journée.

Les autres mondialistes, dont Kylian Mbappé et Neymar "seront disponibles pour le match de demain (mercredi)" a également dit Galtier. Mbappé pourrait même être titulaire, après avoir déjà surpris en effectuant son retour à l’entraînement trois jours seulement après la finale de la Coupe du monde, remportée par l’Argentine (3-3, 4 t.a.b. à 2). "On a fait en sorte de gérer au cas par cas. Après avoir échangé avec lui, Kylian a souhaité nous rejoindre assez rapidement. Ça ne veut pas dire qu’il n’y aura pas, à la fois pour (Achraf) Hakimi et Kylian (Mbappé), un moment où ils vont devoir récupérer, pas spécialement sur le plan physique mais sur le plan mental " nuançait Christophe Galtier.

Le Paris Saint-Germain reçoit Strasbourg mercredi (21h00) lors de la 16e journée de Ligue 1.