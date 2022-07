La danseuse étoile Alice Renavand se blesse lors de sa dernière représentation, elle reviendra faire ses adieux la saison prochaine

Il y a une semaine, l’étoile Alice Renavand, qui devait faire ses adieux après la représentation de "Giselle", s’est blessée lors du second acte et n’a pas pu finir la représentation. Elle reviendra la saison prochaine au Palais Garnier pour faire ses adieux à la scène.

L’étoile Alice Renavand n’est pas encore prête à filer. La danseuse de 42 devait raccrocher ses pointes – comme le veut la tradition pour les danseuses de cet âge – après la représentation du mercredi 13 juillet de Giselle au Palais Garnier. Malheureusement, une blessure survenue lors du second acte l’a empêchée de terminer la représentation. C’est la danseuse Bleuenn Battistoni qui a repris le rôle pour la fin de la représentation.

Une sortie de scène avortée pour la danseuse qui est revenue sur la scène lors des saluts, en fin de représentation, pour recevoir une ovation de la part du public. A ses côtés, Alexander Neef, le directeur général de l’ONP, et Aurélie Dupont, la future ex-directrice de la danse, ont annoncé qu’Alice Renavand reviendrait sur la scène de l’Opéra Garnier pour faire ses adieux.

Alice Renavand, qui ne s’est jamais blessée au cours de sa carrière, a ensuite pris la parole, navrée de ces adieux manqués. "J’étais préparée, très heureuse de faire ces adieux dans ce ballet que j’adore. Je n’ai pas compris ce qu’il s’est passé, je m’excuse vraiment". Et de poursuivre, avec humour, en disant que les spectateurs devront "repayer des billets d’avion, des chambres d’hôtels", pour conclure sur une note des plus positives "et nous allons refaire une fête dans la saison prochaine."