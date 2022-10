La Danse Macabre de Saint-Saens pour deux pianos : ça fonctionne mortellement bien

Transcrire la Danse Macabre de Saint-Saens

Il existe une bonne cinquantaine de transcriptions de cette Danse Macabre de Saint-Saens : tout le monde adore cette pièce, tout le monde veut la jouer, alors on se dépatouille pour l’arranger et satisfaire son désir égoïste d’appropriation musicale.

Sauf que Camille Saint-Saëns lui-même l’a arrangé pour violon et piano, mais aussi pour deux pianos. Et cette dernière version n'est pas mal du tout. Bien sûr, on y retrouve l’impact, les résonances, la vitesse, la puissance du piano. Et à deux pianos, c’est encore un autre jeu. C’est de la vraie musique de chambre. Il y a deux instruments, il y a deux musiciens.

En général, on les met face à face, on emboîte les instruments et tout se communique au regard, au signe de tête, à la respiration. La masse sonore est doublée, on peut mêler des résonances de pédale à des sons tous secs, détachés, staccato. Il y a deux pianistes qui s’expriment, deux personnalités, deux façons de jouer qui collaborent, qui s’opposent, qui s’unissent. Et dans ce type de musique, on sent la surenchère, la griserie, l’ivresse virtuose et narrative.

Et l’histoire est toujours là, ce sont deux mastodontes de près de 500 kilos qui vous l’expriment depuis les claviers, une tonne de musique, mais on y entend toujours minuit qui sonne, la mort qui fait son entrée, en cadence et qui grince et qui danse et qui entraînent tout un petit monde abominable à tourner autour d’un feu qui est déjà la prémonition de l’enfer. On ricane, on se chatouille à sang, on s’effraie vilainement, et puis tout se disperse, s’évapore au chant du coq… Juste un cauchemar…