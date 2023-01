La danse du ventre, rencontre avec un professeur en 1990

Un joli costume, des bijoux, de l’entrain, la beauté de ce genre de danse est de faire bouger le ventre et les hanches. Dédiée spécifiquement pour les femmes, elle à la particularité d’être très sensuelle et permet d’attirer rapidement le regard de tout un chacun et on s’en lasse pas. L’occasion de remonter le temps avec les archives de la Sonuma et plus précisément en 1990 avec un sujet de l’émission Félix qui était allé à la rencontre d’un professeur de cours de danse du ventre.

Regardez plutôt, on va tout apprendre !