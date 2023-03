La danse des chats : un conte flamand, souvenir d’une époque où le chat est accusé de tous les torts

Il était une fois, dans le duché des Ducs de Brabant, au cœur d’une jolie petite ville appelée Louvain, une bande de chats noirs qui terrorisaient les habitants. Tous les samedis, une fois la nuit tombée et le brouillard descendu sur la ville, des centaines de chats noirs arrivaient de toutes parts et se réunissaient sur la place du marché.

Ils suivaient toujours le même rituel : ils faisaient un grand feu au centre de la place, y cuisaient des crêpes, et s’asseyaient comme des humains pour manger et boire de la bière. Puis ils dansaient dans une ronde infernale autour du foyer. Toute la nuit, les pauvres habitants du quartier, apeurés et enfermés chez eux à double tour, entendaient alors une symphonie de miaulements stridents, de la musique, et parfois même, d’épouvantables querelles de chats.

Mais il arrivait aussi que les chats soient plus calmes et passent la nuit à discuter ou à délibérer de quelque sujet sérieux. Alors ils étaient aussi graves que des prêtres dans une église. Ce sabbat durait ainsi plusieurs heures et se prolongeait souvent jusqu’au petit matin. Puis, les chats éteignaient le feu reprenaient leurs plats à crêpe et leurs tonneaux de bière, et se dispersaient enfin.

Un samedi soir, un habitant du quartier n’avait pas vu le temps passer et quand il sortit de sa taverne et déboula sur la place du marché, il constata avec grand effroi qu’il était face… à une centaine de chats au sabbat. Les chats se tenaient debout comme des humains sur leurs pattes arrière et dansaient autour du feu. Soudain, au faible cri que produisit le pauvre homme apeuré, tous les chats se retournèrent en même temps, dardant sur lui leurs terrifiantes prunelles.

A ce spectacle, le malheureux tenta bien de fuir, mais les chats, plus rapides, bondirent autour de lui et l’entourèrent si bien qu’il n’eut plus d’échappatoire.