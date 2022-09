"La Dame de Pique" à La Monnaie : Pouchkine au pays des Soviets

Pour sa nouvelle production de La Dame de Pique de Tchaïkovski, la Monnaie a fait appel à Nathalie Stutzmann. La contralto française prouve brillamment qu’elle a réussi sa reconversion et qu’elle est une cheffe à suivre, attentive tout à la fois à la richesse de l’orchestration, à la singularité de chaque chanteur et à la tension dramatique de la soirée.

L’Orchestre symphonique et les Chœurs de la Monnaie se montrent en très belle forme, et la distribution est de beau niveau. Il y a des voix russes bien sûr (Dmitry Golovnin en Hermann ou Anna Nechaeva en Lisa), mais pas seulement : le baryton français Laurent Naouri campe un très convaincant Comte Tomsky, son collègue sud-africain Jacques Imbrailo en émouvant Yeletsky et on se réjouit de revoir la grande mezzo suédoise Anne-Sofie Von Otter dans une interprétation subtile et diversifiée du rôle de la vieille Comtesse, trop souvent sacrifié vocalement parce qu’on se contente d’y distribuer une chanteuse très âgée. Egalement excellents en ce qu’ils arrivent à faire ressortir des rôles plus modestes : Justin Hopkins, Maxim Melnik ou Emma Posman.

Théâtralement, on est moins convaincu par la relecture de David Marton, qui semble avoir été guidé par un objectif de contrepied systématique (URSS plutôt que Russie tsariste, béton et brutalisme plutôt que Palais de Saint-Pétersbourg, prolétariat et misère plutôt que bourgeoisie et luxe) mais sans apporter véritablement de nouveau regard créatif sur l’œuvre de Tchaïkovski et Pouchkine. L’ensemble est assez laid, il y a des tentatives d’humour et de dérision qui tombent à plat et on préférerait parfois fermer les yeux.

Cela tombe bien en un sens : quand Musiq3 diffusera en direct cette Dame de Pique, ce vendredi 23 septembre dès 18h30, on pourra se concentrer sur la musique !