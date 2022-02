Dans ce petit village au nord de la Norvège, les gens la surnomment la dame de la mer. Ellida a passé son enfance dans une ville côtière, les yeux tournés vers l’horizon. Devenue adulte, elle a choisi de prendre la main d’un homme respectable, un médecin avec qui elle partage une maison au bord d’un fjord. Ecrasé par le poids des montagnes, cerné par le calme inébranlable des flots, ce personnage tourmenté passe ses journées dans l’eau à attendre que le souffle de la mer l’appelle. Son passé la hante et lors d’un après-midi sombre, le marin qu’elle avait un jour aimé revient la chercher.

Sur le plateau, les personnages d’Ibsen se croisent au milieu d’une maison moderne qui surplombe les eaux. Tandis que sur la berge, d’imposants panneaux noirs, en bois brûlé, masquent l’horizon et redéfinissent perpétuellement l’espace.

" La question de son désir à elle ne s’est jamais posée. C’est une question qui obsède Ibsen. Et le combat que ce personnage va mener, c’est effectivement d’apprendre à choisir par elle-même… … On ne voulait pas d’une représentation décorative de la maison. C’est un dispositif qui évolue, on avait envie de brouiller les lignes. "

Le metteur en scène Michael Delaunoy au micro de François Caudron.