"La dame de fer", inoxydable Meryl Streep

À l'occasion de la diffusion du film La dame de fer le 28 avril sur La Une, on se replonge dans la critique d'Hugues Dayez. Notre expert ciné avait un avis mitigé sur ce film franco-britannique de Phyllida Lloyd, mais ne pouvait pas rester de marbre devant l'interprétation sans faille de Meryl Streep.

Le pitch ?

Margaret Thatcher, première et unique femme Première ministre du Royaume-Uni (de 1979 à 1990), autrefois capable de diriger le royaume d’une main de fer, vit désormais paisiblement sa retraite imposée à Londres. Agée de plus de 80 ans, elle est rattrapée par les souvenirs. De l’épicerie familiale à l’arrivée au 10 Downing Street, de succès en échecs politiques, de sacrifices consentis en trahisons subies, elle a exercé le pouvoir avec le soutien constant de son mari Denis aujourd’hui disparu, et a réussi à se faire respecter en abolissant toutes les barrières liées à son sexe et à son rang. Entre passé et présent, ce parcours intime est un nouveau combat pour cette femme aussi bien adulée que détestée.