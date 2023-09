La dame de compagnie d'Alain Delon répond aux accusations d'abus de faiblesse sur l'acteur

C'est un nouveau rebondissement dans l'histoire qui oppose la dame de compagnie d'Alain Delon aux enfants de l'acteur.

Début juillet, les enfants d'Alain Delon avaient porté plainte contre Hiromi Rollin pour violences volontaires et séquestration sur personne vulnérable, abus de faiblesse et harcèlement moral. La plainte étant accompagnée d'une lettre signée par Alain Delon.

Hiromi Rollin, dame de compagnie d'Alain Delon, réplique en portant plainte fin juillet pour violences en réunion, dénonciation calomnieuse et vol.

Dans le journal "Le Parisien", Hiromi Rollin revient sur le terme "dame de compagnie" : "C’est une pure invention des enfants pour m’écarter de la vie de leur père. Nous nous comportions comme un couple normal. On avait des gestes tendres l’un envers l’autre devant tout le monde, on s’embrassait, les enfants l’ont vu, ils savaient très bien que, jusqu’à l’AVC d’Alain, on partageait le même lit."

Elle poursuit en indiquant que les enfants ont instrumentalisé leur père Alain Delon : "C’est impossible qu’il ait signé cette lettre en connaissance de son contenu, car tout allait bien dans notre couple. On était toujours amoureux au bout de trente-trois ans."

Hiromi Rollin déclare être sereine concernant la plainte contre elle : "Vis-à-vis des plaintes déposées à mon encontre, je suis sereine, car toutes les accusations portées contre moi sont mensongères. Je n’ai absolument rien à me reprocher."