La Dafne de Caldara, une petite perle d’opéra à découvrir au Festival musical de Namur

Tout au long de l’été, Nicolas Blanmont part en vadrouille pour nous faire découvrir les plus beaux festivals d’opéra d’Europe. En cette première semaine de vacances, nous restons en Belgique avec le Festival musical de Namur, qui a pour habitude de mettre l’accent sur le répertoire vocal. Et ce mardi 11 juillet, il présente La Dafne du compositeur italien Caldara, dans une version concert.

La mythologie a donné à l’opéra quelques-unes de ses plus belles histoires. Parmi elles, celle de la Nymphe Daphné, courtisée et poursuivie par le dieu Appolon. Si le mythe a connu plusieurs interprétations et version, la plus connue d’entre elles est sans nul doute celle racontée par Ovide dans ses Métamorphoses. Cupidon, blessé d’avoir été raillé par Appolon, a décoché l’une de ses flèches en or de telle sorte que le dieu des arts tombe follement amoureux de la belle nymphe Daphné, qui, quant à elle, a reçu une flèche de plomb, qui a pour effet de la dégoûter de l’amour.