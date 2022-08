La cynothérapie ou l'art de soigner avec un chien.

Un chien peut aussi stimuler la mémoire, notamment chez les personnes souffrant de la maladie d'Alzheimer. "Il faut se souvenir des ordres à donner, du nom du chien", souligne Charlotte Billeau. D’autres actions aident à stimuler le corps telles que le toilettage ou les caresses qui agissent comme une câlinothérapie.

La durée d'une séance varie, allant de 30 minutes pour les personnes souffrant d’Alzheimer à 1 heure pour les séances de groupes pour les enfants. Elles débutent systématiquement par un temps de présentation entre le chien et les patients. Suit un moment de rappel des règles de sécurité avant d'appliquer des exercices propres à chaque public. A la fin, il y a un moment de récompense. "Cela permet aux plus timides de s'approcher une nouvelle fois de Kyra et d'établir un nouveau contact."

Si le rythme n’est pas réglementé, Charlotte Billeau ne fait pas plus de deux séances par jour avec Kyra et garde une journée off entre chaque jour de travail afin de lui laisser le temps de se ressourcer et de "vivre sa vie de chien" !