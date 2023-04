La Cyclerie accueille un nouveau-né et rêve de déménager

Si vous êtes Liégeois et fan de vélo, vous connaissez sans doute La Cyclerie. Cet atelier, en Outremeuse, fabrique des vélos en acier, sur mesure, ou sur base de cadres anciens. Ces artisans, ont aujourd’hui un nouveau projet et envisagent de déménager vers des locaux plus adaptés.

Après le Rouge-Gorge, le Bouvreuil

Si La Cyclerie a des rêves de grands espaces, c’est qu’elle étend sa gamme. On reste dans les noms d’oiseaux : après les cycles "Rouge-gorge", La Cyclerie démarre la production des vélos "Huflå", bouvreuil en wallon. "Un cadre cycle Rouge-gorge, c’est une pièce unique, fabriquée exclusivement pour chaque client. Avec les vélos Huflå, on fabrique des cadres en petites séries ce qui nous permet de diminuer un peu les coûts de fabrication", détaille Thomas Roba, artisan cadreur. Des vélos un peu plus accessibles donc, mais on reste tout de même sur du haut de gamme, pour passionnés (compter un peu plus de 3000 euros, pour un vélo correctement équipé.)

Pour bien accueillir son nouveau-né, La Cyclerie rêve de nouveaux locaux. Elle convoite un ancien entrepôt de la Ville, toujours en Outremeuse, qui sera bientôt mis aux enchères. "On voudrait avoir un lieu un peu plus adapté à ce qu’on fait et surtout un endroit où l’on peut s’engager sur le long terme", explique Thomas Roba. "Ce qui n’est pas négligeable non plus c’est la visibilité. Le lieu que l’on convoite se trouve Jean d’Outremeuse. Donc il y a un peu plus de passage".

En tandem, avec la coopérative Les biens communaux

Pour réaliser ce rêve, La Cyclerie s’associe à la coopérative Les bien communaux. Cette coopérative fait appel à l’épargne des Liégeois pour racheter des endroits inoccupés dans la ville et en faire des lieux de vie. S’ils remportent les enchères, Les biens communaux seront donc les propriétaires du local, La Cyclerie en sera locataire. Rouges-gorges et bouvreuils pourront alors s’épanouir dans leurs nouveaux quartiers.

Pour remporter ces enchères, les bien communaux espèrent rassembler au moins 150.000 euros, sous forme de parts de coopérateurs. La vente aux enchères aura lieu le 26 avril.