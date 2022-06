La cybersécurité en congrès à Lille, sur fond de guerre en Europe

Les spécialistes européens de la sécurité informatique se retrouvent à partir de mardi pour le Forum international de la cybersécurité (FIC) de Lille, dans un contexte marqué par le conflit militaire entre la Russie et l'Ukraine.

Plus de 13.000 participants sont attendus sur trois jours pour échanger les dernières informations sur l'état de la menace cyber et les meilleurs moyens de s'en protéger.

"Nous avons entre 15 et 20% de plus d'exposants, à environ 550, et près de 500 intervenants, nous n'avons jamais été aussi nombreux", a indiqué à l'AFP Guillaume Tissier, coorganisateur du FIC.

Alors que les responsables cyber retenaient leur souffle au début de l'attaque russe contre l'Ukraine, le conflit semble ne pas avoir débordé, pour l'instant, hors des deux belligérants pour ce qui concerne le cyber, hormis un effet collatéral de l'attaque russe au début du conflit sur le réseau satellitaire KA-Sat, utilisé par l'Ukraine.