La cyberguerre, l’autre front : "Il y a vraiment de quoi s’inquiéter en Belgique"

La Russie est à la pointe dans ce domaine. Axel Legay explique : "La Russie en a fait une spécialité – non officielle — simplement parce que, dans les années nonante, son économie était tellement mal en point qu’ils n’ont plus pu maintenir une armée conventionnelle. Ils se sont réinventés et ont créé cette cinquième branche de l’armée, bien avant beaucoup de nations."

La Belgique, deuxième candidat cible

C’est une véritable armée digitale, avec des cyber espions. "Et d’ailleurs, on disait que Bruxelles avant était un nid à espions, maintenant c’est un nid à cyber espions !"

Et justement, la Belgique pourrait bien être une cible privilégiée dans cette cyber guerre. L’armée belge a déjà été victime de cyberattaque en décembre, et le Service général du Renseignement et de la Sécurité (SGRS) a récemment mis en garde les militaires belges contre les risques de cyberattaques. "Il y a effectivement de quoi s’inquiéter, pointe Axel Legay. Bruxelles accueille à la fois le siège de l’OTAN et celui de la Commission européenne, les deux institutions qui émettent des sanctions financières contre la Russie. Ça fait dire à certains que la Belgique est le deuxième candidat cible de Poutine après l’OTAN. Les entreprises, et le personnel de l’armée sont des cibles potentielles, ils constituent des points d’entrée pour toucher de plus grosses cibles ensuite."

"Pour moi il faut vraiment avoir peur. Les États-Unis n’arrêtent pas d’émettre des alertes sur les réseaux énergétiques, sur les réseaux bancaires. Les Français aussi. Ce sont les nations les plus équipées en cyber sécurité. On ne peut pas ignorer les messages de ces nations."

La Belgique essaie de s'organiser. Il existe le CCB, le Centre pour la Cybersécurité Belgique, "mais qui ne couvre qu'un pan de la cybersécurité en Belgique". Les renseignements généraux surveillent d'autres types d'actifs. En Wallonie, CyberWal réunit une centaine de chercheurs et des acteurs économiques autour de la cybersécurité. "C'est tout nouveau, dit Axel Legay, qui en est aussi le coordinateur, ça va nous aider à préparer la cybesécurité de demain. On prépare les industriels de demain. Les hackers auront toujours une longueur d'avance, on doit encore acquérir des automatismes qu'on n'a pas encore. La Belgique a un peu de retard sur les autres pays (5 ans de retard sur la France par exemple), mais on avance. Il faut investir encore, et casser les prés carrés. Il faut que l'ensemble des acteurs collaborent, ce qui n'est pas le cas actuellement."