La cybercriminalité en hausse en 2022, les autorités s’attendent à un record

2022 aura vu la cybercriminalité fortement augmenter. Les autorités s’attendent même à un record pour cette année. En cause notamment, l’augmentation du télétravail. Ordinateurs, smartphones, objets connectés : le matériel que nous utilisons tous au quotidien peut être vulnérable. C’est donc une potentielle porte d’entrée aux serveurs de nos employeurs et les pirates l’ont bien compris. Plus nous sommes connectés et plus nous sommes susceptibles d’être victime de cybercriminalité.

Pour Axel Legay, professeur en cybersécurité à l’Université Catholique de Louvain, le grand public n’est pas suffisamment informé face à ces dangers : "Tout se digitalise et tout va très vite. L’augmentation exponentielle de la digitalisation dans un monde non protégé et donc l’augmentation de la surface d’attaque, c’est une opportunité géniale pour les hackers."

Pour les 6 premiers mois de 2022, plus de 50.000 délits liés à la cybercriminalité ont déjà été enregistrés.